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Видео: Ига Свёнтек сыграла со звездой «Друзей» Кортни Кокс на «Ролан Гаррос»

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек провела на «Ролан Гаррос» импровизированный выставочный матч со звездой сериала «Друзья» американской актрисой Кортни Кокс, которая неоднократно заявляла о любви к теннису и что активно поддерживает форму с помощью данного вида спорта.

Отметим, что Свёнтек, в свою очередь, неоднократно называла себя фанаткой ситкома «Друзья».

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео с матча Свёнтек и Кокс.

Свёнтек традиционно мощно проводит грунтовый сезон. Ранее она выиграла сразу два турнира категории WTA-1000 – в Мадриде (Испания) и Риме (Италия). Примечательно, что в финалах обоих турниров Ига победила вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин пройдёт с 26 мая по 8 июня. Действующей чемпионкой соревнований является именно Свёнтек.