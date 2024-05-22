Паоло Лоренци: любопытно посмотреть, есть ли ещё козыри в рукавах Джоковича и Надаля

Бывший итальянский теннисист, а ныне директор грунтового турнира в Риме Паоло Лоренци считает, что 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», испанский теннисист Рафаэль Надаль и действующая первая ракетка мира серб Новак Джокович ещё выступят на «Мастерсе» в столице Италии в следующем году.

«Надаль не говорил, что это будет его последнее присутствие здесь, в Риме. Думаю, что в его голове есть желание вернуться в 2025 году в Монте-Карло, а также сюда, хотя это будет зависеть от того, как пройдут следующие турниры. Мы ожидаем увидеть Надаля лучше, чем в Мадриде, посмотрим, что произойдёт в Париже. С Джоковичем ситуация иная. Мне любопытно посмотреть, есть ли ещё козыри в рукавах Джоковича и Надаля», — приводит слова Лоренци Punto de Break.

На прошедшем турнире в Риме Надаль дошёл до стадии второго круга, где проиграл девятой ракетке мира представителю Польши Хуберту Хуркачу. Джокович, в свою очередь, завершил борьбу за титул Рима в третьем круге, уступив чилийцу Алехандро Табило.