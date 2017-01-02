А. Радваньска отыграла три матчбола и победила Дуань Инъин в Шэньчжэне

Польская теннисистка Агнешка Радваньска (1) пробилась во второй круг турнира в Шэньчжэне, одолев китаянку Дуань Инъин (WC) со счётом 6:2, 6:7 (4:7), 7:5. Третья ракетка мира 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету китаянки 4 эйса. 3 двойные ошибки и 5 брейков. В третьем сете Агнешка отыграла три матчбола.
За выход в четвертьфинал Радваньска поспорит с румынкой Сораной Кырстей.
Шэньчжэнь. Женщины. Первый круг
Чан Кайчэнь (Тайвань, Q) — Виктория Голубич (Швейцария) — 7:6 (7:4), 6:1.
Камила Джорджи (Италия) — Ана Богдан (Румыния, LL) — 1:6, 7:6 (7:5), 6:3.
Катержина Синякова (Чехия) — Пэн Шуай (Китай) — 6:3, 7:5.
Онс Жабер (Тунис, Q) — Стефани Фёгель (Швейцария, Q) — 6:0, 6:2.
Нина Стоянович (Сербия, Q) — Тимя Бабош (Венгрия, 5) — 1:6, 7:5, 6:2.