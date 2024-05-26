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Семь матчей «Ролан Гаррос» прерваны из-за дождя в Париже

В воскресенье, 26 мая, на грунтовых кортах «Ролан Гаррос» в Париже стартовал второй турнир «Большого шлема» в 2024 году — Открытый чемпионат Франции. На данный момент на семи открытых кортах матчи прерваны из-за дождя.

Лишь Карлос Алькарас и Джеффри-Джон Вулф продолжают выяснять отношения на центральном корте, оснащённом крышей. Также свой матч начали Ришар Гаске и Борна Чорич.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у женщин проходит с 26 мая по 8 июня. У мужчин — с 26 мая по 9 июня. Действующей чемпионкой женских соревнований является первая ракетка мира Ига Свёнтек (Польша). Чемпион мужского турнира — первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович.

Ранее шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел во второй раунд Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга россиянин оказался сильнее японца Таро Дэниэла.