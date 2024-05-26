Виландер назвал Джоковича главным претендентом на титул «Ролан Гаррос»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, шведский теннисист Матс Виландер поделился ожиданиями от выступления Новака Джоковича на «Ролан Гаррос» — 2024.

«Подготовка Новака к турниру была сложной. Он провёл не так много матчей, как хотел. Но помните, когда ему не разрешили приехать на Аustralian Open… Он отдыхал три или четыре месяца в туре. Думаю, этот год трудный для него. Но Новак опытный игрок, он знает, как выступать в матчах из пяти сетов.

Он понимает, что может выиграть «Ролан Гаррос» каждый раз, когда выступает на нём. Он не был бы так свеж, если бы хорошо выступал на предыдущих трёх турнирах. Так что я бы не волновался. Первый и второй раунды могут быть сложными для Новака, потому что он не так уж много играл. Если он выйдет во вторую неделю, то станет большим фаворитом для меня», — приводит слова Виландера Eurosport.