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Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024

Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024
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Украинская теннисистка Марта Костюк, 20-я ракетка мира, вышла во второй круг Открытого чемпионате Франции – 2024.

В матче первого круга Костюк выиграла у Лауры Пигосси из Бразилии (119-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:4 в пользу украинки.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Лаура Пигосси
119
Бразилия
Лаура Пигосси
Л. Пигосси
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		7 7 4
7 		6 4 6
         
Марта Костюк
20
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

Встреча Костюк с Пигосси продлилась 4 часа и 42 минуты. В её рамках Костюк пять раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Пигосси ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Костюк сразится с 40-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич, которая в матче первого раунда обыграла Лесю Цуренко из Украины.

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