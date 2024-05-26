Марта Костюк вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2024
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Украинская теннисистка Марта Костюк, 20-я ракетка мира, вышла во второй круг Открытого чемпионате Франции – 2024.
В матче первого круга Костюк выиграла у Лауры Пигосси из Бразилии (119-я ракетка мира). Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:7, 6:4 в пользу украинки.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 14:15 МСК
119
Лаура Пигосси
Л. Пигосси
Окончен
1 : 2
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|2
|3
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|7 7
|4
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|6 4
|6
20
Марта Костюк
М. Костюк
Встреча Костюк с Пигосси продлилась 4 часа и 42 минуты. В её рамках Костюк пять раз подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19 заработанных. На счету Пигосси ни одного эйса, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 13.
За выход в третий круг «Ролан Гаррос» — 2024 Костюк сразится с 40-й ракеткой мира из Хорватии Донной Векич, которая в матче первого раунда обыграла Лесю Цуренко из Украины.
Комментарии
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