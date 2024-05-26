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Хуберт Хуркач в пяти сетах обыграл 162-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос»

Хуберт Хуркач в пяти сетах обыграл 162-ю ракетку мира в первом круге «Ролан Гаррос»
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Восьмая ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прошёл во второй круг «Ролан Гаррос». Сегодня, 26 мая, он в пяти сетах переиграл японца Синтаро Мочизуки, занимающего 162-е место в рейтинге ATP, со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 14:10 МСК
Хуберт Хуркач
8
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		6 3 6 6
6 		3 6 0 3
             
Синтаро Мочизуки
162
Япония
Синтаро Мочизуки
С. Мочизуки

Отметим, что спортсмены провели на корте 4 часа 23 минуты. Польский теннисист реализовал 6 брейк-пойнтов из 19 (32%), допустил четыре двойные ошибки и выполнил 20 эйсов. Японец сделал 11 двойных ошибок, выполнил четыре подачи навылет и смог реализовать три брейк-пойнта из девяти заработанных (33%).

Напомним, во втором круге «Ролан Гаррос» Хуберт Хуркач сыграет с 84-й ракеткой мира американцем Брэндоном Накашимой, который ранее обыграл соотечественника Николаса Морено-Де-Альборана.

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