Остапенко обыграла Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии обыграла румынскую теннисистку Жаклин Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Счёт матча — 6:4, 7:5.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
26 мая 2024, воскресенье. 15:20 МСК
11
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 0
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69
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету Кристиан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из восьми заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Остапенко встретится с победителем матча Татьяна Мария — Клара Таусон.
Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
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