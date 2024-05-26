Остапенко обыграла Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос»

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11-я ракетка мира Елена Остапенко из Латвии обыграла румынскую теннисистку Жаклин Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос» — 2024. Счёт матча — 6:4, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Остапенко выполнила две подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре из восьми заработанных брейк-пойнтов. На счету Кристиан один эйс, две двойные ошибки и три реализованных брейк-поинта из восьми заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису Остапенко встретится с победителем матча Татьяна Мария — Клара Таусон.

Действующей чемпионкой «Ролан Гаррос» является первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, которая в прошлогоднем финале переиграла Каролину Мухову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.