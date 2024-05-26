Стали известны сетки парного разряда «Ролан Гаррос», где сыграют 14 россиянок
Сегодня, 26 мая, стали сетки парного разряда «Ролан Гаррос», где сыграют 14 россиянок.
В первом круге соревнований ожидаются следующие поединки:
- Мирра Андреева и Вера Звонарёва (обе — Россия) — Эмелин Дартрон и Тианцоа Сара Ракотоманга (обе — Франция);
- Анна Калинская и Елена Веснина (обе — Россия) — Камилла Рахимова (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан);
- Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова (обе — Россия) — Татьяна Мария (Германия) и Осеан Доден (Франция);
- Анастасия Потапова и Яна Сизикова (обе — Россия) — Каролин Гарсия и Кристина Младенович (обе — Франция);
- Анна Блинкова (Россия) и Аранча Рус (Нидерланды) — Ализе Корне и Фиона Ферро (обе — Франция);
- Диана Шнайдер (Россия) и Эмма Наварро (США) — Питон Стирнс (США) и Чжан Шуай (Китай);
- Ирина Хромачёва (Россия) и Тимя Бабош (Венгрия) — Сара Эррани и Ясмине Паолини (обе — Италия);
- Вероника Кудерметова (Россия) и Чань Хаочин (Китай) - Хезер Уотсон и Кэйти Бутлер (обе — Англия);
- Александра Панова (Россия) и Гильяна Ольмос (Мексика) — Ольга Калашникова (Грузия) и Александра Саснович (Беларусь);
- Элина Аванесян (Россия) и Камилла Осорио (Колумбия) — Эстель Каскино и Каролин Моне (обе — Франция).
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