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Стали известны сетки парного разряда «Ролан Гаррос», где сыграют 14 россиянок

Стали известны сетки парного разряда «Ролан Гаррос», где сыграют 14 россиянок
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Сегодня, 26 мая, стали сетки парного разряда «Ролан Гаррос», где сыграют 14 россиянок.

В первом круге соревнований ожидаются следующие поединки:

  • Мирра Андреева и Вера Звонарёва (обе — Россия) — Эмелин Дартрон и Тианцоа Сара Ракотоманга (обе — Франция);
  • Анна Калинская и Елена Веснина (обе — Россия) — Камилла Рахимова (Россия) и Юлия Путинцева (Казахстан);
  • Екатерина Александрова и Анастасия Павлюченкова (обе — Россия) — Татьяна Мария (Германия) и Осеан Доден (Франция);
  • Анастасия Потапова и Яна Сизикова (обе — Россия) — Каролин Гарсия и Кристина Младенович (обе — Франция);
  • Анна Блинкова (Россия) и Аранча Рус (Нидерланды) — Ализе Корне и Фиона Ферро (обе — Франция);
  • Диана Шнайдер (Россия) и Эмма Наварро (США) — Питон Стирнс (США) и Чжан Шуай (Китай);
  • Ирина Хромачёва (Россия) и Тимя Бабош (Венгрия) — Сара Эррани и Ясмине Паолини (обе — Италия);
  • Вероника Кудерметова (Россия) и Чань Хаочин (Китай) - Хезер Уотсон и Кэйти Бутлер (обе — Англия);
  • Александра Панова (Россия) и Гильяна Ольмос (Мексика) — Ольга Калашникова (Грузия) и Александра Саснович (Беларусь);
  • Элина Аванесян (Россия) и Камилла Осорио (Колумбия) — Эстель Каскино и Каролин Моне (обе — Франция).
Календарь «Ролан Гаррос»
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