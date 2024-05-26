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Джокович поделился мотивирующим фото в преддверии старта «Ролан Гаррос»

Джокович поделился мотивирующим фото в преддверии старта «Ролан Гаррос»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поделился фото с подтрибунного помещения стадиона «Ролан Гаррос» в Париже (Франция).

«Да, снова встретились», — подписал фото Джокович в своих социальных сетях.

Основной турнир «Ролан Гаррос» у мужчин пройдёт с 26 мая по 9 июня. Напомним, Джокович является действующим чемпионом «Ролан Гаррос» и должен будет защищать титул. В первом круге он сыграет с французом Пьер-Югом Эрбером. Потенциальная встреча двух сильнейших теннисистов мира — Джоковича и Янника Синнера из Италии — невозможна до финала.

Ранее сербский теннисист уступил чеху Томашу Махачу в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве со счётом 4:6, 6:0, 1:6.

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