Павлюченкова: рада, что даже реже попадая первым мячом, победила в двух сетах

Россиянка Анастасия Павлюченкова поделилась впечатлениями после победы над своей соотечественницей Светланой Кузнецовой во втором круге турнира в Сиднее со счётом 7:5, 6:3.
«Я очень рада, и не только потому, что Светлана — действующая чемпионка, но и потому, что она моя подруга. Она игрок топ-10, и прошлый год у неё получился невероятным. Я знала, что матч будет трудным, и просто старалась играть в хороший теннис, расценивая эту игру как подготовку к Мельбурну.
Думаю, у меня всё получилось отлично. Я подавала не так хорошо, как вчера. Немного этим расстроена, но рада, что даже с более низким процентом попадания первой подачи я смогла выиграть в двух сетах.
Условия здесь отличаются от того, что было на прошлой неделе. Тогда я провела свой первый матч года, к тому же было холодно, ветрено и корты были быстрыми. Мне противостояла Гёргес. Она выполняла мощнейшие подачи, и мне было тяжело втягивать её в розыгрыши. На этот турнир у меня ожиданий не было. Я просто старалась насладиться игрой, но пока всё получается», — цитирует Павлюченкову официальный сайт тура.