Барти: было странно находиться в Мельбурне в прошлом году и не играть здесь

Получившая wild card на Australian Open 20-летняя австралийка, которая в 2013 году была в трёх финалах турниров «Большого шлема» в парном разряде вместе с, а осенью 2014-го сделала паузу в карьере на полтора года, поделилась эмоциями в связи с возвращением на домашний «мэйджор». В первом круге одиночного разряда Барти сыграет с немкой, а в паре, жеребьёвка которой состоится позднее, вновь выступит вместе с Деллакуа.«Вновь сыграть на Australian Open очень приятно. Было странно находиться здесь в прошлом году, но не играть — только смотреть, как готовятся другие. Я жду не дождусь понедельника и надеюсь, что сыграю хорошо. Физически я в полном порядке.Раньше я никогда не играла с Анникой. Я немного посмотрю нарезки её игры, поспрашиваю про неё других австралиек. В любом случае мне важно сфокусироваться в первую очередь на своей игре», — цитирует Барти официальный сайт турнира.