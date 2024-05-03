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«Ну какой же красавчик». Кузнецова — о выходе Рублёва в финал «Мастерса» в Мадриде

«Ну какой же красавчик». Кузнецова — о выходе Рублёва в финал «Мастерса» в Мадриде
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Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва над Тейлором Фритцем (13-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче «Мастерса» в Мадриде. Напомним, российский теннисист одолел американца со счётом 6:4, 6:3.

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Как же я рада за Андрея! Сколько было нервов и критики, и вот он в финале «Мастерса» в Мадриде. Ну какой же красавчик, приятно видеть его улыбающимся на корте. Моё восхищение», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере вышел в финал грунтового «тысячника».

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