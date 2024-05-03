«Ну какой же красавчик». Кузнецова — о выходе Рублёва в финал «Мастерса» в Мадриде

Российская теннисистка, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова прокомментировала победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва над Тейлором Фритцем (13-й в рейтинге ATP) в полуфинальном матче «Мастерса» в Мадриде. Напомним, российский теннисист одолел американца со счётом 6:4, 6:3.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
«Как же я рада за Андрея! Сколько было нервов и критики, и вот он в финале «Мастерса» в Мадриде. Ну какой же красавчик, приятно видеть его улыбающимся на корте. Моё восхищение», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.
Отметим, что Рублёв второй раз в карьере вышел в финал грунтового «тысячника».
- 3 мая 2024
-
20:20
-
20:00
-
19:49
-
19:40
-
19:34
-
19:16
-
19:10
-
19:04
-
18:57
-
18:24
-
17:53
-
15:58
-
15:50
-
14:33
-
14:00
-
13:49
-
13:44
-
13:39
-
13:20
-
10:27
-
10:12
-
09:56
-
09:47
-
09:41
-
09:30
-
05:03
-
03:42
-
02:18
-
01:59
-
01:38
-
01:23
-
00:57
-
00:46
-
00:25
- 2 мая 2024
-
23:59