Рублёв — Фритц: россиянин забрал первый сет в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

Сегодня, 3 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) проходит матч 1/2 финала, в котором играет восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина является 13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Россиянин выиграл стартовый сет встречи со счётом 6:4.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Тейлор Фритц в матче 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.
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Напомним, Фритц ведёт по личным встречам со счётом 5-3. Однако отметим, что последняя встреча на грунте, которая состоялась в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году, осталась за россиянином — 5:7, 6:1, 6:3. Впоследствии Рублёв стал победителем турнира в Монако.
Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.
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