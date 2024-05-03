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Рублёв — Фритц: россиянин забрал первый сет в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде

Рублёв — Фритц: россиянин забрал первый сет в 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде
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Сегодня, 3 мая, в рамках грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания) проходит матч 1/2 финала, в котором играет восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Соперником россиянина является 13-я ракетка мира американец Тейлор Фритц. Россиянин выиграл стартовый сет встречи со счётом 6:4.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Андрей Рублёв — Тейлор Фритц в матче 1/2 финала «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Напомним, Фритц ведёт по личным встречам со счётом 5-3. Однако отметим, что последняя встреча на грунте, которая состоялась в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло в 2023 году, осталась за россиянином — 5:7, 6:1, 6:3. Впоследствии Рублёв стал победителем турнира в Монако.

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде проходит с 24 апреля по 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас, который в финале прошлого года обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа.

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