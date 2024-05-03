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Крейчикова и Зигемунд вышли в финал парного турнира в Мадриде

Крейчикова и Зигемунд вышли в финал парного турнира в Мадриде
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Барбора Крейчикова из Чехии и Лаура Зигемунд из Германии пробились в финал парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче они обыграли первых сеяных турнира Се Шувэй и Элисе Мертенс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

Мадрид — парный разряд (ж). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 14:10 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Шувэй Э. Мертенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		5
6 		7
         
Барбора Крейчикова
Чехия
Барбора Крейчикова
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
Б. Крейчикова Л. Зигемунд

За это время Крейчикова и Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%). На счету Се Шувэй и Элисе Мертенс один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%).

В следующем раунде Крейчикова и Зигемунд сыграют с победителями противостояния Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова.

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