Крейчикова и Зигемунд вышли в финал парного турнира в Мадриде

Барбора Крейчикова из Чехии и Лаура Зигемунд из Германии пробились в финал парного турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

В полуфинальном матче они обыграли первых сеяных турнира Се Шувэй и Элисе Мертенс со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 43 минуты.

За это время Крейчикова и Зигемунд выполнили две подачи навылет, допустили три двойных ошибки и реализовали 6 брейк-пойнтов из 10 заработанных (60%). На счету Се Шувэй и Элисе Мертенс один эйс, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных (60%).

В следующем раунде Крейчикова и Зигемунд сыграют с победителями противостояния Кристина Букша/Сара Соррибес-Тормо — Анастасия Павлюченкова/Анастасия Потапова.