Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вихлянцева: выход Рублёва в финал Мадрида — это прекрасное событие

Вихлянцева: выход Рублёва в финал Мадрида — это прекрасное событие
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась после выхода восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), а также предположила, кто будет соперником отечественного спортсмена в решающем поединке соревнований.

Напомним, в полуфинале турнира Рублёв одолел Тейлора Фритца из США со счётом 6:4, 6:3.

Мадрид (м). 1/2 финала
03 мая 2024, пятница. 17:10 МСК
Тейлор Фритц
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Выход Рублёва в финал Мадрида – это прекрасное событие. Это шикарная новость, которая только что прилетела из столицы Испании, ведь Андрей пробился в решающий матч на крупном грунтовом турнире. Россиянин обыграл Фритца очень легко. Даже после серии из четырёх поражений положительный результат может прийти. Бывают такие спады, после которых даже можно пробиться и в финал соревнований. Первые матчи всегда бывают сложными и упорными. Затем всё складывается легче, и форма быстро набирается. Безумно рада за Рублёва, у которого это восстановление пришло очень быстро, а результат не заставил себя ждать.

Я ожидала, что Андрей пройдёт Тейлора. Американец хоть и играет хорошо на любом покрытии, в том числе на грунте, но вера в то, что россиянин сможет одолеть Фритца, у меня была. Не думала, что Рублёв настолько легко справится с оппонентом. Итоговый результат является шикарным! По моему мнению, в финале этого «Мастерса» Андрей будет сражаться с Феликсом Оже-Альяссимом. Можно верить в то, что Рублёв возьмёт титул в Мадриде», – сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере вышел в финал грунтового «тысячника».

Турнирная сетка

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.

Материалы по теме
Рублёв в двух сетах обыграл Фритца и вышел в первый финал «Мастерса» в Мадриде в карьере
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android