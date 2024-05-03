Вихлянцева: выход Рублёва в финал Мадрида — это прекрасное событие

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева высказалась после выхода восьмой ракетки мира Андрея Рублёва в финал грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), а также предположила, кто будет соперником отечественного спортсмена в решающем поединке соревнований.

Напомним, в полуфинале турнира Рублёв одолел Тейлора Фритца из США со счётом 6:4, 6:3.

«Выход Рублёва в финал Мадрида – это прекрасное событие. Это шикарная новость, которая только что прилетела из столицы Испании, ведь Андрей пробился в решающий матч на крупном грунтовом турнире. Россиянин обыграл Фритца очень легко. Даже после серии из четырёх поражений положительный результат может прийти. Бывают такие спады, после которых даже можно пробиться и в финал соревнований. Первые матчи всегда бывают сложными и упорными. Затем всё складывается легче, и форма быстро набирается. Безумно рада за Рублёва, у которого это восстановление пришло очень быстро, а результат не заставил себя ждать.

Я ожидала, что Андрей пройдёт Тейлора. Американец хоть и играет хорошо на любом покрытии, в том числе на грунте, но вера в то, что россиянин сможет одолеть Фритца, у меня была. Не думала, что Рублёв настолько легко справится с оппонентом. Итоговый результат является шикарным! По моему мнению, в финале этого «Мастерса» Андрей будет сражаться с Феликсом Оже-Альяссимом. Можно верить в то, что Рублёв возьмёт титул в Мадриде», – сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

Отметим, что Рублёв второй раз в карьере вышел в финал грунтового «тысячника».

Напомним, в финале турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Андрей Рублёв сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и 31-м в рейтинге ATP Иржи Легечкой из Чехии.