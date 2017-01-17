Веснина пробилась во второй раунд Australian Open

Россиянка Елена Веснина (14) вышла во второй круг Australian Open — 2017. На старте турнира она обыграла румынку Ану Богдан (Q) — 7:5, 6:2.
Поединок продолжался 1 час 22 минуты. На счету Весниной 5 эйсов, 21 виннерс, 4 двойные и 29 невынужденных ошибок, а также 5 реализованных брейк-пойнтов из 11. Богдан подала навылет 4 раза, заработала 8 виннерсов, допустила 3 двойные и 28 невынужденных ошибок и использовала 2 брейковых шанса из 6.
Следующей соперницей Весниной станет победительница пары Мэнди Минелл (Люксембург) — Магда Линетт (Польша).
Также во второй круг вышла хорватка Донна Векич, обыгравшая австралийскую теннисистку Лизетт Кабреру — 7:5, 6:2.