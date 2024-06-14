Мирра Андреева — лучшая теннисистка России 2-го квартала 2024 года по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2024 года возглавила топ Мирра Андреева.
В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисисток с 1 апреля по 10 июня 2024 года, то есть за всю грунтовую серию.
В расчёт берутся:
- текущий рейтинг теннисистки;
- насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;
- каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
- каких серьёзных соперников ей удалось обыграть за этот период.
Отметим, что лидер прошлого рейтинга «Чемпионата», который составлялся по итогам первого квартала 2024 года, Екатерина Александрова опустилась в новой версии на седьмую строчку. Второй же после Андреевой стала Дарья Касаткина, третьей — Людмила Самсонова.