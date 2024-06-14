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Мирра Андреева — лучшая теннисистка России 2-го квартала 2024 года по версии «Чемпионата»

Мирра Андреева — лучшая теннисистка России 2-го квартала 2024 года по версии «Чемпионата»
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«Чемпионат» вновь составил рейтинг лучших российских теннисисток по собственным критериям, которые учитывают множество различных факторов. По итогам второго квартала 2024 года возглавила топ Мирра Андреева.

В нынешней версии рейтинга подведены итоги выступления теннисисток с 1 апреля по 10 июня 2024 года, то есть за всю грунтовую серию.

В расчёт берутся:

  • текущий рейтинг теннисистки;
  • насколько она сумела взлететь за это время в рейтинге;
  • каких результатов смогла добиться на турнирах в зависимости от их статуса;
  • каких серьёзных соперников ей удалось обыграть за этот период.

Отметим, что лидер прошлого рейтинга «Чемпионата», который составлялся по итогам первого квартала 2024 года, Екатерина Александрова опустилась в новой версии на седьмую строчку. Второй же после Андреевой стала Дарья Касаткина, третьей — Людмила Самсонова.

Полный рейтинг лучших теннисисток России по версии «Чемпионата»
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года
Лучшая теннисистка России — Мирра Андреева! Рейтинг «Чемпионата»: второй квартал 2024 года
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Новости. Теннис
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