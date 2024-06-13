В МОК ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпиаде-2024

Сегодня, 13 июня, состоялся брифинг по итогам второго дня заседания исполнительного комитета Международного олимпийского комитета. Его официальный представитель Марк Адам заявил, что в МОК всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпийским играм. Об этом сообщил «Матч ТВ».

— Появилась информация, что теннисисты из России и Беларуси были допущены на Игры в Париже. Можете ли вы подтвердить данную информацию?

— Нет, мы пока не подтверждаем это. Процесс проверки среди российских и белорусских теннисистов для получения нейтрального статуса продолжается. Думаю, в скором времени мы выступим с заявлением по данной теме. Это займет ещё какое‑то количество дней, — сказал Адамс на брифинге по итогам второго дня заседания исполнительного комитета МОК, которое проходит в швейцарской Лозанне.

Напомним, ранее глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки — Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Карена Хачанова, Романа Сафиуллина, Дарью Касаткину, Людмилу Самсонову, Екатерину Александрову и Мирру Андрееву — к участию в Олимпиаде, которая состоится с 26 июля по 11 августа 2024 года.