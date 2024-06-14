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Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон

Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон
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Австрийский теннисист Доминик Тим получит уайлд-кард на Уимблдон. Об этом сообщил португальский журналист Жозе Моргадо в своих социальных сетях. В мае Тим объявил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.

30-летний Тим – чемпион одного турнира «Большого шлема». В 2020 году австриец праздновал победу на Открытом чемпионате США, где в финале отыгрался со счёта 0:2 по сетам против немецкого теннисиста Александра Зверева.

Кроме того, Тим трижды становился финалистом на «Шлемах». На «Ролан Гаррос» – 2018 и 2019 он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, а на Открытом чемпионате Австралии – 2020 – сербу Новаку Джоковичу.

На счету Тима 17 титулов АТР в одиночном разряде. В мировом рейтинге Доминик поднимался на третью строчку.

Окончательный список восьми обладателей уайлд-кард будет озвучен организаторами турнира в среду, 19 июня. Уимблдон состоится с 1 по 14 июля.

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