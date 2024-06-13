Надаль поделился, как хотел бы запомниться людям

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал, как хотел бы запомниться людям.

«Несколько месяцев назад мне представилась возможность посетить Доломитовые Альпы в компании моего друга и соперника Роджера Федерера. Там, в горах, у нас состоялся очень интересный разговор о слове, которое я считаю очень важным – «наследие».

Какими бы мы хотели, чтобы нас запомнили через несколько лет? Как мы хотим, чтобы о нас думали будущие поколения? Здорово, что наши достижения, наши титулы и наши рекорды признаны, но с годами, вероятно, придёт кто-то другой и сделает что-то лучше.

И Роджер, и я согласны с тем, что нам бы хотелось, чтобы нас запомнили как хороших людей. Когда вы учитесь в университете или играете в теннис, время от времени говорите себе: «Как бы я хотел, чтобы мои одноклассники запомнили меня?» А мои учителя? Мои друзья?» Люди вокруг вас должны видеть в вас человека, на которого захотят равняться из-за ваших ценностей», – сказал Надаль на выпускном в своей академии вчера, 12 июня.

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер провели между собой 40 матчей, в 24 из них победил испанский теннисист, а 16 встреч остались за швейцарцем.