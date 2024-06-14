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«Я умерла». Ига Свёнтек — о концерте Тейлор Свифт

«Я умерла». Ига Свёнтек — о концерте Тейлор Свифт
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась впечатлениями от концерта американской певицы Тейлор Свифт.

«Я умерла. Да, я много раз плакала во время концерта. Да, он был невероятный. Ты прекрасна, Тейлор», – написала Свёнтек в соцсетях.

Фото: Социальные сети Иги Свёнтек

На фотографии можно увидеть конверт с письмом, адресованным лично Иге. Ранее Свёнтек рассказывала, что является большой поклонницей творчества певицы.

В субботу, 8 июня, польская теннисистка выиграла «Ролан Гаррос» — 2024, обыграв в финале итальянку Ясмин Паолини со счётом 6:2, 6:1. Этот титул стал для Свёнтек третьим подряд и четвёртым в целом на парижских кортах. Всего на счету польки 21 трофей на уровне WTA, включая пять побед на турнирах «Большого шлема». Несколько дней назад полька снялась с травяного турнира в Берлине.

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