«Я не сомневалась». Петрова — о допуске российских и белорусских теннисистов на ОИ

Двукратная победительница Итоговых чемпионатов WTA в парном разряде Надежда Петрова прокомментировала решение Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских и белорусских теннисистов из заявки к участию в Олимпийских играх в Париже (Франция).

«Это великолепная новость. Признаюсь, что я не сомневалась в том, что игроков из России и Беларуси допустят до Олимпиады. У наших теннисистов будет шанс побороться за медали.

Для таких игроков, как Мирра Андреева, грядущая Олимпиада станет первым стартом четырёхлетия. 17-летняя спортсменка заслужила право принять участие в ОИ-2024 в столь юном возрасте! Она получит незабываемые ощущения!» — приводит слова Петровой Metaratings.by.

Также Петрова — победительница двух Итоговых чемпионатов WTA (2004, 2012) в парном разряде, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2012 (в паре с с Марией Кириленко), обладательница Кубка Федерации и Кубка Хопмана (оба — 2007) в составе сборной России.

Летние Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже (Франция).