Хертогенбосх, 14 июня: расписание игрового дня у мужчин

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Сегодня, 14 июня, пройдёт очередной игровой день на мужском травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием сегодняшних матчей. Время начала встреч приблизительное.

Хертогенбосх. Мужчины, 14 июня.

1/4 финала:

12:00 мск. Себастьян Корда (26, США) — Томми Пол (13, США);

13:30 мск. Таллон Грикспор (23, Нидерланды) — Александр Вукич (87, Австралия);

15:30 мск. Алекс де Минор (9, Австралия) — Милош Раонич (196, Канада);

17:00 мск. Уго Умбер (16, Франция) — Гийс Броувер (241, Нидерланды).

Турнир в Хертогенбосхе с призовым фондом € 690 135 проходит с 10 по 16 июня. Действующим победителем соревнований является нидерландский теннисист Таллон Грикспор, в прошлогоднем финале обыгравший австралийца Джордана Томпсона.