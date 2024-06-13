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Тарпищев заявил, что российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде во всех разрядах

Тарпищев заявил, что российские теннисисты смогут выступить на Олимпиаде во всех разрядах
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что в связи с решением Международной федерации тенниса (ITF) допустить всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве.

«Мы сможем выступить на Олимпиаде в Париже и в парах, и в миксте. Никаких препятствий нет», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые с 26 июля по 11 августа пройдут в Париже (Франция), выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

При этом ФТР ещё не определилась с окончательным составом на Игры в Париже в парном разряде. Среди кандидатов на выступление в женском парном разряде — дуэт Звонарёва/Андреева, Елена Веснина, Анна Калинская и Вероника Кудерметова. У мужчин в паре могут выступить Андрей Рублев и Карен Хачанов.

Однако интересно, что слова Тарпищева об официальном допуске россиян к Играм уже опровергли в МОК. Официальный представитель Марк Адам заявил, что в Международном олимпийском комитете всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к соревнованиям.

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