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Карен Хачанов проиграл Вукичу во втором круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе

Карен Хачанов проиграл Вукичу во втором круге турнира ATP-250 в Хертогенбосхе
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22-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл во втором круге травяного турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Сегодня, 13 июня, он в трёх сетах уступил австралийцу Александару Вукичу, занимающему 87-е место в рейтинге ATP, со счётом 4:6, 7:5, 6:7 (4:7).

Хертогенбосх (м). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 16:35 МСК
Александар Вукич
87
Австралия
Александар Вукич
А. Вукич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 7 7
4 		7 6 4
         
Карен Хачанов
22
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Спортсмены провели на корте 2 часа 32 минуты. Российский теннисист реализовал три брейк-пойнта из семи (43%), допустил три двойные ошибки и выполнил семь эйсов. Австралиец не сделал двойных ошибок, выполнил 14 подач навылет и смог реализовать три брейк-пойнта из восьми заработанных (38%).

Отметим, что вчера, 12 июня, встреча была прервана при счёте 6:4, 5:7. К тому времени первый сет выиграл австралиец, второй остался за Хачановым.

Теперь Вукич в четвертьфинале турнира в Нидерландах встретится с хозяином корта, действующим чемпионом соревнований Таллоном Грикспором (23-я ракетка мира).

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