Де Минор одержал 30-ю победу в сезоне. Больше только у Синнера, Зверева и Рууда

Австралийский теннисист Алекс де Минор четвёртым в сезоне одержал 30 побед на турнирах ATP. Сегодня, 13 июня, он обыграл бельгийца Зизу Бергса со счётом 7:5, 6:4 во втором круге турнира в Штутгарте.

В 2024 году Алекс выиграл один титул, победив на турнире категории АТР-500 в Акапулько (Мексика). В решающем матче австралиец оказался сильнее норвежца Каспера Рууда. На его счету также выход в финал на турнире в Роттердаме (Нидерланды), где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

На Открытом чемпионате Австралии – 2024 де Минор дошёл до четвёртого круга, на «Ролан Гаррос» – 2024 вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что в начале сезона австралиец впервые в карьере обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича, который тогда занимал первую строчку в рейтинге, на турнире United Cup в Австралии.

В нынешнем сезоне больше побед одержали только Каспер Рууд (39 побед), немец Александр Зверев (34) и Янник Синнер (33).