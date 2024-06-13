Де Минор одержал 30-ю победу в сезоне. Больше только у Синнера, Зверева и Рууда

Австралийский теннисист Алекс де Минор четвёртым в сезоне одержал 30 побед на турнирах ATP. Сегодня, 13 июня, он обыграл бельгийца Зизу Бергса со счётом 7:5, 6:4 во втором круге турнира в Штутгарте.
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В 2024 году Алекс выиграл один титул, победив на турнире категории АТР-500 в Акапулько (Мексика). В решающем матче австралиец оказался сильнее норвежца Каспера Рууда. На его счету также выход в финал на турнире в Роттердаме (Нидерланды), где уступил итальянцу Яннику Синнеру.
На Открытом чемпионате Австралии – 2024 де Минор дошёл до четвёртого круга, на «Ролан Гаррос» – 2024 вышел в четвертьфинал. Стоит отметить, что в начале сезона австралиец впервые в карьере обыграл сербского теннисиста Новака Джоковича, который тогда занимал первую строчку в рейтинге, на турнире United Cup в Австралии.
В нынешнем сезоне больше побед одержали только Каспер Рууд (39 побед), немец Александр Зверев (34) и Янник Синнер (33).
- 13 июня 2024
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