ITF допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде

Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов из заявки к участию в Олимпиаде. Об этом сообщил глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

«Пришёл ответ от ITF, все наши теннисисты допущены до Олимпиады, никаких вопросов не возникло к нашим игрокам. До 19-го числа мы отправим окончательную заявку. Главное, что у нас нет ограничений по формированию состава. В ITF сообщили, что всё зависит только от наших спортсменов, ни одного нарекания к нам нет», — приводит слова Тарпищева «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что, согласно рейтингу, на Олимпийских играх, которые с 26 июля по 11 августа пройдут в Париже (Франция), выступят Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, у женщин — Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.