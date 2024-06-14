В Татарстане откроют филиал теннисной школы Надежды Петровой

В Татарстане, в городе Елабуга, создадут филиал школы большого тенниса бронзового призёра Олимпийских игр в Лондоне, экс третьей ракетки мира Надежды Петровой, открытие планируется осенью этого года.

«Формат международного лектория позволяет наиболее качественно раскрыть обучающихся теннисом детей, помочь им почувствовать уверенность в своих способностях, дать им правильную психологическую подготовку, необходимую для успеха. Наличие опытных наставников и возможность получать от них знания напрямую — залог успеха. Знаю это по своей карьере и карьере других успешных теннисистов. И хочется подобное передать новому поколению детей, идущих в наш вид спорта. Очень рада, что теперь получится распространить эту практику на филиал школы в Татарстане, регионе с огромным потенциалом для развития тенниса. Уверена, что это сотрудничество поможет поиску и раскрытию многочисленных талантов», — заявила Надежда Петрова.

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) министром спорта Республики Татарстан Владимиром Леоновым, главой Елабужского муниципального района Рустемом Нуриевым и Надеждой Петровой было подписано соглашение. В рамках соглашения о сотрудничестве также планируется запуск международного лектория, в котором каждый учащийся школы сможет пообщаться со звёздами тенниса, задать им вопросы и получить необходимые знания, как правильно готовить себя к карьере спортсмена и добиться успеха. Надежда Петрова уверена, что общение с лучшими теннисистами, в том числе зарубежными, будет способствовать не только прогрессу детей в спортивном плане, но и их личностному росту и расширению кругозора.

Напомним, в 2022 году двое учеников школы попали в рейтинг 50 лучших теннисистов России по своим возрастам. Так, среди мальчиков 9–10 лет Алексей Дрогин занял 23-е место. А среди девочек стала первой по своему возрасту в Ростовской области, а также в 2023 году вошла в рейтинг лучших теннисистов России (топ-50) ученица Надежды Петровой Милана Харламова 2010 года рождения.