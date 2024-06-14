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Каролина Возняцки сыграет на Олимпиаде в Париже

Каролина Возняцки сыграет на Олимпиаде в Париже
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Экс первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки примет участие в Олимпийских играх в Париже (Франция). Об этом теннисистка сама сообщила в соцсетях.

Возняцки получила уайлд-кард как победительница турнира «Большого шлема». В 2018 году датчанка выиграла Открытый чемпионат Австралии. Для 33-летней спортсменки Игры в Париже станут четвёртыми в карьере. Её лучший результат на Олимпиаде – четвертьфинал в 2012 году в Лондоне (Великобритания).

Датская теннисистка завершала карьеру в 2022 году, но в 2023 приняла решение вернуться в тур. На первом «Шлеме» после возвращения Возняцки дошла до четвёртого круга Открытого чемпионата США, где проиграла Кори Гауфф (США), которая впоследствии выиграла турнир.

В 2024 году Возняцки показала лучший результат на турнире серии WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Там она вышла в четвертьфинал.

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