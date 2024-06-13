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Губерниев поздравил российских теннисистов с допуском на Олимпийские игры в Париже

Губерниев поздравил российских теннисистов с допуском на Олимпийские игры в Париже
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил российскийх теннисистов с допуском на Олимпийские игры в Париже.

«Вперёд, родные наши! Вперёд!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 12 июня, глава федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что Международная федерация тенниса (ITF) допустила всех российских теннисистов к участию в Олимпиаде. Изначально в заявке числилось восемь спортсменов, имеющих максимальный рейтинг среди соотечественников — Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева. По словам Тарпищева, они смогут принять участие во всех разрядах, а не только в личном первенстве.

При этом официальный представитель МОК Марк Адам опроверг слова главы ФТР и заявил, что в комитете всё ещё продолжают проверку российских теннисистов для допуска к Олимпийским играм.

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