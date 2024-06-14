Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Федерер — о Надале: в один момент я подумал, что не хочу, чтобы этот парень был здесь

Федерер — о Надале: в один момент я подумал, что не хочу, чтобы этот парень был здесь
Аудио-версия:
Комментарии

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о взаимоотношениях с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Я думаю, что отношения с Надалем начались в очень дружеской обстановке. А потом наступил момент, когда начиналось соперничество. Я проиграл ему свой первый матч и в первую очередь подумал: «Ну, я не хочу, чтобы этот парень был здесь. Мне нравится быть на вершине одному». Так что мне пришлось действительно найти способ, копнуть глубже и заглянуть в себя, говоря: «Хорошо, как мне теперь с этим справиться?», потому что это было немного сногсшибательно. Я просто не мог его понять и разгадать», — приводит слова Федерера The Times.

Федерер завершил карьеру в сентябре 2022 года.

Материалы по теме
У Надаля прекрасные жена и сестра. Рядом с ними Рафа по-настоящему счастлив
У Надаля прекрасные жена и сестра. Рядом с ними Рафа по-настоящему счастлив

Теннисист с наибольшим количеством трофеев:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android