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Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосхе

Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосхе
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Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно преодолела барьер второго круга на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Она обыграла швейцарку Селин Наэф со счётом 7:5, 6:2.

Хертогенбосх (ж). 2-й круг
13 июня 2024, четверг. 17:40 МСК
Селин Наэф
161
Швейцария
Селин Наэф
С. Наэф
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		2
7 		6
         
Людмила Самсонова
15
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

На счету Самсоновой шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Её соперница выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. В первом сете Людмила отыгралась со счёта 4:5.

В прошлом году Самсонова также принимала участие на турнире, но снялась по ходу четвертьфинального матча с Александрой Саснович (Беларусь).

В 1/4 финала 15-я ракетка мира сыграет с бельгийкой Гретье Миннен, которая занимает 85-ю строчку в мировом рейтинге. Миннен во втором круге обыграла седьмую сеяную турнира Донну Векич (Хорватия). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.

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