Людмила Самсонова вышла в четвертьфинал на турнире в Хертогенбосхе

Российская теннисистка Людмила Самсонова уверенно преодолела барьер второго круга на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Она обыграла швейцарку Селин Наэф со счётом 7:5, 6:2.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
На счету Самсоновой шесть эйсов, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти. Её соперница выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из семи заработанных. В первом сете Людмила отыгралась со счёта 4:5.
В прошлом году Самсонова также принимала участие на турнире, но снялась по ходу четвертьфинального матча с Александрой Саснович (Беларусь).
В 1/4 финала 15-я ракетка мира сыграет с бельгийкой Гретье Миннен, которая занимает 85-ю строчку в мировом рейтинге. Миннен во втором круге обыграла седьмую сеяную турнира Донну Векич (Хорватия). Турнир в Хертогенбосхе проходит с 10 по 16 июня.
- 13 июня 2024
-
20:03
-
19:48
-
19:30
-
18:50
-
18:43
-
18:06
-
18:05
-
17:36
-
17:33
-
17:22
-
16:38
-
16:23
-
16:18
-
16:18
-
16:15
-
15:45
-
15:23
-
15:21
-
14:58
-
14:32
-
14:21
-
14:19
-
14:04
-
13:48
-
13:48
-
13:00
-
12:02
-
10:54
-
10:26
-
10:05
-
10:00
-
09:40
-
01:03
-
00:45
-
00:06