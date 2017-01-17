Хаас: могу всю ночь перечислять причины, по которым я продолжаю играть

Немец Томми Хаас, отказавшийся от продолжения борьбы в первом круге Открытого чемпионата Австралии с французом Бенуа Пэром, уступая со счётом 6:7 (2:7), 4:6, прокомментировал решение сняться с игры.
«Я просто чувствовал, что у меня не осталось энергии. У меня появилась одышка, мне не удавалось сосредоточиться. Такое произошло со мной впервые, и это не очень хорошо.
Почему я продолжаю возвращаться на корт, несмотря на травмы? Есть много причин, перечисление всех заняло бы больше ночи. Но главное, что я хочу завершить карьеру в хорошей форме и так, как я хочу, а не из-за травм и обстоятельств. Мне было важно выступить на Australian Open, потому что я очень люблю этот турнир и добился здесь самого большого успеха в карьере. К тому же у меня шестилетняя дочь, которая видит папу на корте и только сейчас начинает понимать, чем я занимаюсь. Это тоже очень важная мотивация для меня», — приводит слова Хааса официальный сайт турнира.