Цонга вышел в третий круг Australian Open, где может сыграть с Хачановым

Француз Жо-Вильфрид Цонга (12) пробился в третий круг Australian Open — 2017. В матче второго круга он уверенно обыграл серба Душана Лайовича — 6:2, 6:2, 6:3.
Поединок продолжался 1 час 45 минут. Цонга подал навылет 15 раз, заработал 39 виннерсов, совершил 2 двойные и 25 невынужденных ошибок и использовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Лайовича 1 эйс, 17 виннерсов, 28 невынужденных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.
Следующим соперником француза станет победитель пары Карен Хачанов (Россия) — Джек Сок (США, 23).