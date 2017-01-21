Надаль в пяти сетах победил А. Зверева в третьем круге Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль (9) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии победил немца Александра Зверева (24) со счётом 4:6, 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 4 часа 5 минут. 30-летний уроженец Манакора сделал 11 эйсов, 4 двойные и 34 невынужденные ошибки, 43 «виннерса» и 5 брейков. Его оппонент 19 раз подал навылет, совершил 11 двойных и 2 брейка. В его активе 58 «виннерсов» при 74 собственных неточностях.
В четвёртом круге Надаль сыграет либо с французом Гаэлем Монфисом (6), либо с немцем Филиппом Кольшрайбером (32).