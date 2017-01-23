Цонга: с кем бы я мечтал сфотографироваться? С Майклом Джексоном

Французпрокомментировал матч четвёртого круга Australian Open с британцем, выигранный со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4.«Матч получился хорошим. Мы устроили славную битву в первом сете. У меня были шансы, но я упустил их, а на тай-брейке он сыграл лучше меня. Потом я прибавил, стал заставлять его много бегать по корту. Кроме того, я очень хорошо подавал, мне не пришлось отыгрывать много брейк-пойнтов. Это тоже мне помогло".Также Цонга ответил на вопрос, с кем из не имеющих или не имевших отношение к теннисному миру людей он мечтал бы сфотографироваться.«С. Было бы очень здорово, если бы у меня была такая возможность. Представляете, я ходил бы и показывал всем это фото», — цитирует Цонгу официальный сайт турнира.