Цонга: большое спасибо, Джулианна!
23 января 2017, понедельник. 17:37.
Теннис
На Australian Open 2016 произошёл трогательный случай. Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга
помог девочке болл-герл, которая расплакалась после случайного попадания мяча в лицо, и проводил её с корта. Джулианна, как звали девочку, написала Цонге письмо с благодарностью за тот случай, которое передали теннисисту спустя год.
«Спасибо вам за доброту, оказанную мне. Я очень ценю, что вы увидели, что мне нужна помощь, и были так любезны, что проводили меня с корта», — написала Джулианна.
Цонга, получив письмо, разместил его на своей странице в «Фейсбуке»
, написав: «Большое спасибо за письмо, Джулианна!»
Фото: Жо-Вильфрид Цонга
Спасибо, Джулианна!