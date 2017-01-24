Цонга: расстроен, потому что должен был сыграть лучше в матче с Вавринкой

Француз Жо-Вильфрид Цонга, уступивший в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии швейцарцу Станисласу Вавринке со счётом 6:7 (2:7), 4:6, 3:6, проанализировал причины постигшей его неудачи.
«Разница была в том, что я не был достаточно хорош для победы над Стэном. Я разочарован, потому что должен был сыграть лучше. Я выступил здесь примерно так же, как в конце прошлого сезона, и в целом всё нормально, но если я хочу добиться прогресса, то должен играть лучше. Четвертьфинал — хороший результат для меня, несмотря на обидное поражение», — приводит слова Цонги официальный сайт турнира.