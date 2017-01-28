Хромачёва проиграла Дабровски в первом круге квалификации Санкт-Петербурга

Россиянка Ирина Хромачёва не смогла выйти во второй круг квалификации St. Petersburg Ladies Trophy. 95-я ракетка мира в трёх сетах проиграла канадке Габриэле Дабровски — 6:4, 3:6, 2:6.
Во второй раунд вышло несколько других теннисисток, входящих в топ-100. В их числе немка Андреа Петкович, победившая голландку Лесли Керкхофе со счётом 7:6 (7:3), 6:1, хорватка Донна Векич, обыгравшая белоруску Арину Сабаленко (6:4, 6:2), и бельгийка Кирстен Флипкенс, которая легко взяла верх в противостоянии с болгаркой Викторией Томовой — 6:1, 6:2.