Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске

Экс первая ракетка мира Новак Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Он проходит лечение в одной из клиник Белграда.

Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, теннисист уже даёт нагрузки на колено, хотя и делает это под присмотром специалистов.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».

После прошедшей операции Джокович говорил, что хорошо себя чувствует и постарается как можно быстрее вернуться на корт.