Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске

Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске
Комментарии

Экс первая ракетка мира Новак Джокович приступил к первым тренировкам после операции на мениске. Он проходит лечение в одной из клиник Белграда.

Несмотря на недавнее хирургическое вмешательство, теннисист уже даёт нагрузки на колено, хотя и делает это под присмотром специалистов.

Напомним, Джокович получил травму во время «Ролан Гаррос». В матче 1/8 финала с Франсиско Серундоло Джокович травмировался, но выиграл в пяти упорных партиях. А вот с четвертьфинала сербу пришлось сняться, потеряв шансы остаться первой ракеткой мира и возможность защитить прошлогодний титул «Ролан Гаррос».

После прошедшей операции Джокович говорил, что хорошо себя чувствует и постарается как можно быстрее вернуться на корт.

Материалы по теме
Джокович в белградской больнице ходит без костылей и проходит специальное лечение
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android