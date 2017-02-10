Цонга победил Медведева в четвертьфинале Монпелье

Француз Жо-Вильфрид Цонга вышел в полуфинал домашнего турнира в Монпелье, обыграв россиянина Даниила Медведева со счётом 6:2, 7:5.
Поединок длился 1 час 7 минут. Жо-Вильфрид выполнил 7 эйсов, 21 раз пробил навылет, допустил 14 невынужденных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету Даниила 1 эйс, 3 двойные, 14 «виннерсов» и 23 невынужденные ошибки. Брейк-пойнтов у Медведева не было.
Интересно, что полуфиналы турнира могут оказаться полностью французскими. В верхней половине сетки за путёвку в финал поспорят Ришар Гаске и Бенуа Пэр, а последним полуфиналистом может стать Жереми Шарди. Французу нужно обыграть немца Александра Зверева.