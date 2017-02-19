Цонга: в матче с Бердыхом я хорошо подавал, что очень важно для моей игры

Француз Жо-Вильфрид Цонга, переигравший в полуфинале турнира в Роттердаме чеха Томаша Бердыха со счётом 6:3, 6:4, прокомментировал ход встречи.
«Матч получился хорошим. Я здорово подавал, что очень важно для моей игры. Когда я подаю так, как в матче с Томашем, у меня появляется шанс создавать больше возможностей на приёме и играть агрессивнее.
Я очень рад, что вышел в финал. Остался последний шаг, но очень непростой, так что я полностью сосредоточен на решающей встрече», — передаёт слова Цонги корреспондент «Чемпионата» Давид Авакян.