Басилашвили одержал волевую победу над Хаасом на старте турнира в Делрэй Бич

Грузинвышел во второй круг турнира в Делрэй Бич. На старте соревнований он обыграл 38-летнего немецкого ветерана— 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:2. Отметим, что во втором сете при счёте 4:4 Хаас получил травму ноги, однако смог доиграть матч.Поединок продолжался 2 часа 14 минут. На счету Басилашвили 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12. Хаас подал навылет 3 раза, допустил 10 двойных ошибок и использовал 3 брейк-пойнта из 4.За выход в четвертьфинал Басилашвили сразится с бельгийцем Стивом Дарси (Q).