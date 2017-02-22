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Хаас: обидно, когда ты так близок к победе, но не выигрываешь

22 февраля 2017, среда. 10:01. Теннис
38-летний немец Томми Хаас, вернувшийся в тур после 15-месячного перерыва, прокомментировал своё поражение от грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Делрэй-Бич со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 2:6.

«В целом это было хорошо. Просто обидно, когда ты так близок к победе, но не выигрываешь. Я уже давно такого чувства не испытывал. И оно не из приятных. Я стараюсь найти свою игру, бороться и играть на комфортном для себя уровне. Но очень нелегко возвращаться, пропустив более года, провести около восьми турниров и вновь выбыть на год. Это моё второе возвращение. Сложно оценить своё состояние, так как тренировки — это совершенно другое.

Травма ноги? В одном из эпизодов я почувствовал, что не могу поднять ногу, и подумал: „Пожалуйста, хоть бы ничего серьёзного“. Ощущения были странными. Это была жалящая боль», — цитирует Хааса официальный сайт тура.
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
Теги
Николоз Басилашвили Томми Хаас
Новости. Теннис
22 февраля 2017, среда
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