Хаас: обидно, когда ты так близок к победе, но не выигрываешь

38-летний немец Томми Хаас, вернувшийся в тур после 15-месячного перерыва, прокомментировал своё поражение от грузина Николоза Басилашвили в первом круге турнира в Делрэй-Бич со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (8:10), 2:6.
«В целом это было хорошо. Просто обидно, когда ты так близок к победе, но не выигрываешь. Я уже давно такого чувства не испытывал. И оно не из приятных. Я стараюсь найти свою игру, бороться и играть на комфортном для себя уровне. Но очень нелегко возвращаться, пропустив более года, провести около восьми турниров и вновь выбыть на год. Это моё второе возвращение. Сложно оценить своё состояние, так как тренировки — это совершенно другое.
Травма ноги? В одном из эпизодов я почувствовал, что не могу поднять ногу, и подумал: „Пожалуйста, хоть бы ничего серьёзного“. Ощущения были странными. Это была жалящая боль», — цитирует Хааса официальный сайт тура.