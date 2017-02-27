Цонга: просто потрясающе, что мне удалось выиграть два турнира подряд

Француз Жо-Вильфрид Цонга поделился эмоциями после победы в финале турнира в Марселе над своим соотечественником Люкой Пуи со счётом 6:4, 6:4. Неделей ранее Цонга завоевал титул на соревнованиях в Роттердаме.
«Я невероятно рад, что сумел завоевать титул на этой неделе. До конца финальной встречи я играл уверенно. Это мой 14-й титул и, надеюсь, не последний. Я прекрасно себя чувствую физически. С начала карьеры я упорно работал. Просто потрясающе, что мне удалось выиграть два турнира подряд», — цитирует Цонгу официальный сайт тура.