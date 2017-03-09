Хачанов победил Робредо и сыграет с Гоффеном в Индиан-Уэллсе

Россиянин Карен Хачанов в первом круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе победил испанца Томми Робредо со счётом 6:1, 7:5. Продолжительность поединка составила 1 час 12 минут. 20-летний москвич, занимающий 52-е место в рейтинге АТР, 12 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки, отыграл 3 брейк-пойнта из 4 и сделал 5 брейков.
Во втором круге Хачанов сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном (11).
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию этой встречи:
Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Робредо в Индиан-Уэллсе.