Векич: уровень мой игры никуда не пропадал, но мне нужно выступать стабильнее

Хорватка Донна Векич прокомментировала свою победу над американкой Элисон Риске в первом круге турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 6:3, 7:6 (7:3) и поделилась ожиданиями от встречи с румынкой Симоной Халеп.
«Я очень рада победе. Второй сет получился сложным, но я сумела справиться. В этом году я демонстрирую отличный теннис. Уровень мой игры никуда не пропадал, но мне нужно выступать стабильнее. Иногда нужны три матча, чтобы получить заряд уверенности. На тренировках я играю отлично. Мне нужна игровая практика и тогда, я уверена, всё наладится.
Поначалу я нервничала и не могла найти свою игру. В целом на протяжении всей встречи у меня возникали трудности, но это связано с непростыми условиями. К тому же противостоять американке, которая получила „уайлд кард“, было нелегко. Мне было сложно хорошо подавать из-за ветра, хотя обычно подача даёт мне преимущество. Пришлось оставаться в розыгрышах и находить непростые пути к победе.
В матче с Халеп мне нужно будет действовать уверенно. Я с нетерпением жду этой игры. Симона — прекрасная теннисистка. Она пока не провела здесь ни одного матча, но в любом случае является очень сильной соперницей», — цитирует Векич официальный сайт тура.