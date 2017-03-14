Нисикори разгромил Мюллера в третьем круге «Мастерса-1000» в Калифорнии

Японец Кей Нисикори (4) в третьем круге турнира серии «Мастерс-1000» в Индиан-Уэллсе разгромил Жиля Мюллера (25) из Люксембурга со счётом 6:2, 6:2. Поединок продолжался 1 час 11 минут. 27-летний уроженец Шимане, занимающий пятое место в рейтинге АТР, сделал 3 эйса, 1 двойную ошибку, отыграл единственный брейк-пойнт и выиграл 4 гейма на подаче оппонента. Жиль 10 раз подал навылет при 6 двойных.
За выход в четвертьфинал Нисикори поспорит либо с американцем Дональдом Янгом, либо с французом Люкой Пуи (14).