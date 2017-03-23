Бушар, Уотсон и Петкович проиграли на старте турнира в Майами

Канадка Эжени Бушар и британка Хитер Уотсон завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде уже после первого раунда. Бушар встречалась с теннисисткой из Австралии Эшли Барти (WC) и уступила в трёх партиях — 4:6, 7:5, 3:6. Встреча длилась 2 часа 5 минут. Следующей соперницей Барти будет её соотечественница Саманта Стосур (14).
Уотсон в первом раунде встречалась с румынской теннисисткой Патрисией-Марией Циг (Q) и проиграла в двух сетах — 6:7 (4:7), 1:6. Этот матч длился 1 час 24 минуты. Во втором круге Циг сыграет с француженкой Кристиной Младенович (22).
Барьер первого круга также не смогли преодолеть немки Андреа Петкович и Анника Бек, хорватка Донна Векич (Q), латвийка Елена Остапенко и японка Мисаки Дои.